Le modèle, quasiment le même que celui utilisé au Japon en 2021, a été réalisé par l’entreprise japonaise Airweave. Motokuni Takaoka, son PDG, n’a d’ailleurs pas hésité à lui-même sauter à pieds joints et à rebondir sur un des deux matelas exposés pour témoigner de sa résistance.

”Ils peuvent supporter plusieurs personnes dessus”, a-t-il assuré, ce qui peut arriver “quand on gagne une médaille”, a-t-il expliqué.

Des blocs interchangeables

Le matelas est en trois blocs et peut se moduler via ces blocs, en fonction des besoins. Chaque sportif, selon ses mensurations, se verra proposer la formule qui lui convient le mieux, et peut interchanger les blocs comme bon lui semble. Pour les plus grands, des extensions à 2,20 mètres de long sont aussi prévues.

Après les JO, les sommiers en carton seront recyclés tandis que les matelas et les oreillers seront donnés à des écoles ou des associations.

De quoi être bien reposé pour gagner des médailles !