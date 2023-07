Deux Italiens simulent un malaise pour voyager gratuitement en ambulance (vidéo)

Dans une vidéo publiée sur TikTok, ils dévoilent leur supercherie. Ils se filment, en bonne santé, en train d’appeler les secours. L’un des deux affirme que son compagnon de voyage s’est évanoui à cause d’une insolation. “Il y a un ami à moi qui s’est évanoui et j’ai eu peur, je ne sais pas comment faire, il ne répond plus”, explique-t-il au téléphone.

Les deux jeunes de 19 et 20 ans filment l’ensemble de leur canular, de la prise en charge par les services de secours jusqu’à leur trajet en ambulance et leur arrivée dans un hôpital non loin de la station balnéaire où ils devaient se rendre.

Ils pensaient s’en sortir sans problème, sauf que, pas de chance pour eux, les gendarmes locaux sont tombés sur leur vidéo TikTok. Les individus ont alors rapidement été identifiés.

Une plainte a été déposée par l’agence sanitaire d’Émilie-Romagne et les deux jeunes sont poursuivis pour “interruption de service public” et “fausse alerte”. De quoi leur faire passer l’envie de recommencer…