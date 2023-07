Pourquoi le bateau de croisière “Icon of the Seas” suscite la polémique avant même son premier voyage

Car, s’il a déjà convaincu 7.500 touristes de réserver leur place pour sa première sortie officielle prévue en janvier 2024, le bateau irrite les écologistes. Et pour cause, selon le compte Yacht CO² Tracker, l’empreinte carbone avoisinera les 108 kilos de CO² par jour et par personne. Ce qui équivaut à un voyage de 450 kilomètres à bord d’une voiture essence dont la consommation moyenne est de 6L/100km, à en croire “La Voix du Nord”.

Pouvant consommer jusqu’à 175.000 litres de carburant par jour, le paquebot “Icon of the Seas” symbolise les excès du secteur du tourisme, selon certaines organisations militantes. “Ils (les bateaux de croisière, NDLR) ont un impact énorme par les gaz à effet de serre qu’ils émettent, mais également sur la biodiversité marine par les rejets qu’ils provoquent. Ils affectent aussi la qualité de l’air, ce qui va bouleverser la santé des populations des ports dans lesquels les navires font escale”, assure Gwenaëlle Ménez, la porte-parole de “Stop Croisières” sur le site de LCI.

À l’origine du projet, la société Royal Carribean se défend et assure qu’“ Icon of the Seas” n’utilisera pas du fioul mais bien du gaz naturel liquéfié, soit “le carburant marin à combustion la plus propre”.

Construit en Finlande, sur le chantier de Meyer Turku, “Icon of the Seas” a récemment “parcouru des centaines de kilomètres, au cours desquels les moteurs principaux, la coque, les systèmes de freinage, la direction, le bruit et les niveaux de vibration ont tous été testés” pour la première fois.

D’après le vice-président de la compagnie Royal Carribean, une suite familiale aurait été réservée à l’occasion du premier voyage du paquebot pour un montant total de 94.000 euros.

Les croisières d’“ Icon of the Seas” seront organisées au départ des États-Unis dans les Caraïbes et dureront environ une semaine.