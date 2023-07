Mars : des molécules organiques nécessaires à la vie ont été découvertes par le rover Perseverance

“La présence et la distribution de matière organique préservée à la surface de Mars peuvent fournir des informations clés sur le cycle du carbone martien et le potentiel de la planète à accueillir la vie tout au long de son histoire”, explique une étude parue ce mercredi dans la revue scientifique “Nature”.

Comme Sunanda Sharma, l’auteur principal de l’étude, l’a expliqué au site space.com, la découverte de ces molécules organiques (composées d’azote, de carbone, d’hydrogène, d’oxygène et de soufre) constitue “un indice passionnant pour les astrobiologistes, car ils sont souvent considérés comme des éléments constitutifs de la vie”.

Autrement dit, si l’étude américaine ne confirme pas qu’il y ait déjà eu de la vie sur la planète rouge, elle assure toutefois que les conditions nécessaires à la vie sur Mars étaient réunies par le passé. Et ce, même si les molécules en question “peuvent être créées par des processus non liés à la vie”, souligne encore le scientifique du California Institute of Technology de Pasadena.

Pour confirmer leur origine, les molécules devraient être transportées jusqu’à la Terre pour une analyse approfondie en laboratoire.