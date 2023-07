“Ça me rend malade qu’il soit en liberté” : le conducteur de la voiture percutée par Pierre Palmade sort du silence

“J’ai compris que si je ne prenais pas la parole, Pierre Palmade pourrait faire encore tout ce qu’il veut”, estime celui qui vient tout juste de sortir de l’hôpital après plusieurs semaines de coma.

Bien qu’il soit toujours mis en examen pour homicide et blessures involontaires par conducteur ayant fait usage de produits stupéfiants en état de récidive légale, l’ancien partenaire de Michèle Laroque et Muriel Robin a recouvré une partie de sa liberté il y a peu. Ce qui ne passe pas pour celui dont le fils et la belle-sœur ont également été blessés gravement lors de l’accident.

“Ça me rend malade qu’il soit en liberté”, déplore Yuksel Yakut. “Qui a laissé cette personne en liberté ? Ce monsieur a joué avec la vie de quatre personnes et tué un bébé. ”

Visiblement très affecté par les récentes décisions de justice, le témoin de BFMTV a également donné des nouvelles de son état de santé. “Je vais avoir bientôt une septième opération. J’ai déjà 48 vis dans le corps. Aujourd’hui, mon corps ne fonctionne plus qu’à moitié. J’ai passé des moments très difficiles, très douloureux. Je souffre toujours. J’ai tout le temps mal au bras. ”

De même que sa belle-sœur a été bouleversée par la tragédie – “Elle ne nous dit pas ce qu’elle ressent, mais moi, je vois bien qu’elle est très triste. Surtout quand elle voit des enfants. Elle ne va pas bien du tout” -, le fils de Yuksel Yakut “n’est plus le même” depuis l’accident. “Avant, il était sociable, il jouait, il était hyperactif. Maintenant, il ne parle à plus personne. Quand il est dans la rue, il a peur alors, il ne veut plus sortir. ”