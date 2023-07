Zelensky, lors du sommet de l'Otan : "Je suis confiant qu'après la guerre, l'Ukraine en sera membre"

M. Zelensky a néanmoins parlé d'une "étape importante" vers l'accession de son pays à l'Alliance et s'est dit confiant face à la perspective d'une accession "après la guerre" en cours contre la Russie, plus de dix-sept mois après le début de l'invasion,

Il s'était montré beaucoup plus critique mardi en dénonçant, dans un tweet très virulent, l'absence de volonté d'adresser à l'Ukraine une invitation à adhérer et de calendrier en ce sens.

Les dirigeants alliés ont approuvé mardi une série de mesures en faveur de l'Ukraine, en assurant qu'elle deviendrait membre à terme (implicitement après la fin de la guerre déclenchée par la Russie le 24 février 2022) et en promettant que Kiev recevrait une invitation à adhérer lorsque les Alliés l'auront décidé et que les conditions seront réunies.

Ils ont également approuvé la création d'un Conseil Otan-Ukraine au sein duquel les alliés et les représentants ukrainiens siégeront - dès ce mercredi au plus haut niveau - sur un pied d'égalité et un programme d'assistance pluriannuel.

M. Stoltenberg a insisté sur les progrès réalisés au cours de ce sommet de deux jours. "Aujourd'hui, nous nous rencontrons comme égaux et j'attends avec impatience le jour où nous nous rencontrerons comme Alliés", a-t-il déclaré à l'attention de président ukrainien.

M. Zelensky, vêtu de son habituelle tenue verte, aux côtés d'un secrétaire général en costume et cravate, s'est dit "confiant" face à la perspective d'adhésion de son pays à l'Otan "après la guerre" en cours contre la Russie.

"Je suis confiant qu'après la guerre, l'Ukraine sera membre de l'Otan. Nous ferons tout ce qui est possible pour que cela arrive", a-t-il déclaré.

Le président ukrainien a également salué l'annonce à venir de "garanties de sécurité" accordées à Kiev de la part des pays du G7 (Royaume-uni, France, Canada, Allemagne, Italie, Japon et Etats-Unis) tout en soulignant qu'elles ne pouvaient se substituer à une future adhésion à l'Otan.

"Les garanties de sécurité sont très importantes pour le peuple ukrainien, mais il s'agit de garanties pour l'Ukraine vers une adhésion à l'Otan" et non "à la place de (l'adhésion à) l'Otan. La meilleure garantie c'est l'adhésion à l'Otan", a-t-il martelé.

Selon le Premier ministre britannique, Rishi Sunak, le texte du G7 réaffirmera l'engagement des Occidentaux "à veiller à ce que l'Ukraine ne soit plus jamais vulnérable au type d'agression telle que celle commise par la Russie". Concrètement, il constituera un cadre pour la conclusion ultérieure d'accords bilatéraux entre ces pays et Kiev, détaillant les armes qu'ils fourniront.

M. Zelensky a ensuite rejoint les 31 dirigeants alliés et - en tant qu'"invité" - le Premier ministre suédois Ulf Kristersson pour la réunion inaugurale du Conseil Otan-Russie. Cette nouvelle instance remplace une "commission" éponyme, créée en juillet 1997 et qui n'était qu'un forum de discussions.

Le Conseil offre désormais à Kiev "un cadre de discussions, de décisions et d'activités conjointes" et sert "d'organe de consultation entre l'Otan et l'Ukraine en cas de crise". M. Zelensky l'a qualifié d'"instrument d'intégration".

Une voix dissonante s'est toutefois exprimée dans le camp des alliés: le président polonais Andrzej Duda, un ardent défenseur de la cause ukrainienne, a affirmé que les décisions du sommet à propos de l'Ukraine étaient insuffisantes.

"Dans mon opinion, ce n'est absolument pas assez", a-t-il dit en marge du sommet, en exprimant l'espoir que l'Ukraine devienne membre à part entière dans quelques années.