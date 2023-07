Visée par des plaintes de harcèlement moral, la compagne d’Alain Delon se défend et… s’en prend aux enfants de l’acteur

Dans ce long courrier, celle que les enfants de l’acteur présentent comme “la dame de compagnie” de leur père balaie d’un revers de la main toutes les accusations dont elle fait l’objet.

Rappelant qu’elle est bel et bien la compagne du “Jaguar” et non son assistante personnelle, elle explique être la victime d’une querelle familiale. Dans la note confiée à la justice par Maître Yassine Bouzrou et consultée par “Le Parisien”, l’artiste japonaise estime qu’Anouchka, Anthony et Alain-Fabien Delon “n’ont jamais accepté l’existence de la relation amoureuse entretenue par leur père”. Mais ce n’est pas tout… Selon elle, “il est […] à craindre que l’intérêt des enfants de Monsieur Delon soit uniquement pécuniaire et qu’ils n’hésitent pas à remettre en cause Madame Rollin afin d’éviter qu’elle puisse un jour recevoir un avantage financier” de la part du comédien.

“Contrairement à ses enfants qui n’assuraient pas le quotidien de leur père vieillissant”, Hiromi Rollin se targue même d’être “particulièrement présente” aux côtés de la star.

Invitée à quitter le domaine de Douchy (où elle vivait avec Alain Delon) depuis le début de l’enquête, l’ancienne assistante s’interroge également sur le fait que son compagnon se soit également associé à la plainte engagée contre elle. “Soit Monsieur Delon est, comme l’avance Monsieur Anthony Delon, reconnu vulnérable, et dans ce cas tous les actes dont il est à l’origine depuis sa vulnérabilité peuvent être remis en question. Soit Monsieur Delon n’est pas vulnérable et est ainsi libre de dire et faire ce qu’il entend. ” Et de poursuivre sa réflexion. “S’il s’avérait que ces documents évoqués dans la presse et prétendument rédigés par Monsieur Delon avaient été produits en justice après avoir été obtenus dans des circonstances particulièrement contraires à la volonté de Monsieur Delon, Madame Rollin sollicitera alors que la justice s’interroge également sur la commission par l’entourage de Monsieur Delon des infractions de faux, usage de faux et tentative d’escroquerie au jugement. ”

Visiblement bien décidée à mener la vie dure aux enfants d’Alain Delon, Hiromi Rollin estime que son compagnon “est manipulé” par Anouchka, Anthony et Alain-Fabien Delon. “Elle aimerait pouvoir lui parler parce qu’elle craint même qu’ils lui aient fait croire que c’était elle qui l’avait quitté du jour au lendemain”, conclut un proche de l’artiste japonaise dans “Le Parisien”.