Vieux-Condé : des adolescents tabassent à mort un septuagénaire qui leur demandait de faire moins de bruit

Hospitalisé depuis jeudi dernier dans un état critique, le septuagénaire a succombé à ses blessures dans la nuit de lundi à mardi.

Selon le parquet de Valenciennes qui avait communiqué sur le fait divers samedi dernier, la victime avait été la cible “de multiples coups de poing et de pied” alors même qu’elle s’était retrouvée “au sol après avoir chuté sous l’impact des coups”.

Trois jeunes suspects, âgés entre 14 et 18 ans, avaient été interpellés dès le jeudi matin. Si deux d’entre eux sont toujours poursuivis pour non-empêchement de commettre un crime et non-assistance à personne en danger, le troisième individu, placé en détention provisoire, encourt désormais une peine plus grave maintenant que la victime a succombé à ses blessures.

“La victime étant décédée, ce 11 juillet, des suites de ses blessures, des réquisitions aux fins de mise en examen du chef d’homicide volontaire vont être prises par le parquet à l’encontre du mineur de 17 ans”, a ainsi précisé la procureure Christelle Dumont.

Ancien fleuriste, la victime avait une épouse et deux fils.