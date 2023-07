En Thaïlande, Burger King propose un cheeseburger avec uniquement des tranches de fromage

Une chaîne de fast-food propose de payer ses burgers en cryptomonnaie : buzz ou tendance à venir ?

La chaîne Black and White Burger lance le payement en cryptomonnaie dans ses 12 fast-foods belges. C’est une première, inaugurée ce 12 juin 2023 sur le piétonnier de Bruxelles, à De Brouckère. L’opération se fait via une app et le scan d’un code QR. S’agit-il d’un buzz ou d’une tendance de fond ? Et la méthode comporte-t-elle des risques ?