Pourquoi les enfants d’Alain Delon portent plainte contre Hiromi Rolin, sa dame de compagnie

D’après Anouchka, Anthony et Alain-Fabien Delon, la sexagénaire (66 ans) s’est installée chez l’acteur avant de devenir agressive et dénigrante envers ce dernier et ses proches.

Regrettant de ne plus avoir la possibilité de s’entretenir seuls avec leur paternel, les enfants du « Guépard » suspectent la dame de compagnie de détourner leurs correspondances.

Fait étrange, Alain Delon s’associe lui-même à la plainte. Dans un communiqué, son fils aîné Anthony expliquait que son père « semblait se résigner à une vie qui ne lui convenait pas » afin de « ne pas être seul chez lui avec une assistante médicale qu’il ne connaissait pas ».

Une deuxième plainte pour « violences »

De son côté, Anthony Delon a également fait savoir qu’il déposait une seconde plainte pour « violences volontaires sur personne vulnérable », « harcèlement moral », « abus de faiblesse », « séquestration sur personne vulnérable » et « violences sur un animal », à savoir le chien du comédien.

« J’ai signé cette plainte (la première plainte pour « harcèlement moral » et « détournement de correspondance », NDLR) par solidarité avec la famille, mais j'ai également déposé la mienne que j'ai établie sur près d'un an et demi et qui doit absolument, pour des raisons évidentes venir compléter celle de la famille », détaille Anthony Delon dans un communiqué.

Le fils aîné du Jules César de Thomas Langmann (« Astérix aux Jeux olympiques ») reproche notamment à Hiromi Rolin de ne pas avoir été prévenu d’une violente chute de son père.

De nationalité japonaise, Hiromi Rollin s’est imposée peu à peu dans la vie du comédien. En 2021, dans une interview accordée à TV5 Monde, ce dernier l’avait même présentée comme sa compagne. « Hiromi a été très présente à mes côtés tout au long de ma convalescence », a-t-il notamment déclaré, faisant référence à son AVC survenu en 2019.

En mai 2023, Alain Delon et sa dame de compagnie ont fait une sortie publique au cinéma à l’occasion de l’avant-première du nouveau film de son fils Alain-Fabien.