Berlusconi lègue 100 millions d'euros à sa compagne trentenaire

Nés du premier mariage du magnat des médias avec Carla Dall'Oglio, Marina et Pier Silvio Berlusconi auront ensemble une part de 53% de la holding familiale Fininvest, a indiqué à l'AFP une source financière après l'ouverture de son testament. Les trois autres enfants, Luigi, Eleonora et Barbara, issus du second mariage avec l'ex-actrice Veronica Lario, contrôleront ensemble les 47% restants.

Fininvest contrôle une myriade de sociétés, dont le groupe de télévision MediaForEurope (ex-Mediaset), dirigé par Pier Silvio Berlusconi, les éditions Mondadori, présidées par Marina Berlusconi, et la banque Mediolanum.

Le testament de Berlusconi était accompagné d'un mot manuscrit destiné à ses enfants: "Merci, tant d'amour pour vous tous, votre papa".

M. Berlusconi, dont les origines de la fortune restent entourées de mystère, laisse également 100 millions à son frère Paolo, ainsi que 30 millions d'euros à son sulfureux ami et associé Marcello Dell'Utri, co-fondateur de Forza Italia, qui a fait de la prison dans les années 2010 pour avoir joué le rôle d'intermédiaire entre Berlusconi et Cosa Nostra, la mafia sicilienne, dans les années 70.