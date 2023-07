”Il y a une situation d’urgence au tribunal Chevtchenkivskyi de Kiev. La police a reçu des informations sur une explosion. Des équipes d’enquêteurs, des forces spéciales, des experts en explosifs et les autres services nécessaires sont sur les lieux”, a déclaré le ministre dans un message sur les réseaux sociaux, sans évoquer de victimes.

”Selon de premières informations, un homme a fait exploser un engin qu’il avait apporté à l’audience”, a ajouté le ministre.

Il a recommandé aux habitants de la capitale de ne pas s’approcher du site et de laisser les secours intervenir.

”Nous sommes en train d’établir le détail” des événements, a-t-il précisé.

Une autre explosion entendue dans un tribunal de district à Kiev

Une autre explosion a été entendue mercredi dans un tribunal de district de Kiev, selon un correspondant de l’AFP.

Le bâtiment du tribunal Chevtchenkivskyi de la capitale ukrainienne a été bouclé et de nombreuses ambulances stationnent à proximité. Le ministre ukrainien de l’Intérieur Igor Klymenko avait fait état un peu plus tôt mercredi, citant des informations de la police, d’une explosion dans un tribunal de Kiev et de l’envoi sur place de secours.