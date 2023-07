La Justice européenne recadre la personnalisation des contenus par Meta

Le traitement effectué par Meta permet de révéler des “données sensibles” telles que l’origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou l’orientation sexuelle. Ce qui est, en principe, interdit par le règlement général sur la protection des données (RGPD).

L’autorité allemande de la concurrence a donc interdit à Meta la mise en œuvre de cette politique et lui a ordonné de cesser ces pratiques. Le géant américain, dont le siège européen est en Irlande, a contesté cette compétence devant un tribunal de Düsseldorf, qui a interrogé la CJUE.

Résultat : une autorité de la concurrence nationale peut tout à fait constater, dans le cadre de l’examen d’un abus de position dominante, une violation du RGPD, pour autant qu’elle prenne aussi en considération les décisions des autres autorités nationales chargées de contrôler ce règlement.

Mais le juge allemand a aussi posé d’autres questions de fond. L’une est de savoir si le traitement des données “sensibles” est permis si elles ont été manifestement rendues publiques par la personne concernée, par exemple parce que cette personne a donné son consentement à l’utilisation de “données off Facebook”.

On parle ici de données collectées par le groupe Meta via la consultation de pages Internet et d’applications tierces, ou de données relatives à l’utilisation d’autres services en ligne appartenant au groupe (dont Instagram et WhatsApp). Ces données permettent notamment de personnaliser les messages publicitaires destinés aux utilisateurs de Facebook.

”Le seul fait qu’un utilisateur consulte des sites Internet ou des applications susceptibles de révéler de telles informations (sensibles) ne signifie nullement qu’il rend manifestement publiques ses données, au sens du RGPD”, a tranché la Cour.

Il en va de même lorsqu’un utilisateur insère des données dans ces sites ou ces applications ou encore lorsqu’il active des boutons de sélection intégrés, à moins qu’il ait explicitement exprimé son choix au préalable de rendre les données le concernant publiquement accessibles à un nombre illimité de personnes, ajoute la Cour.

Plus généralement, concernant aussi le traitement de données “non sensibles” sans consentement de la personne concernée, la haute juridiction basée à Luxembourg émet des doutes quant à la possibilité que la personnalisation des contenus ou l’utilisation homogène et fluide des services du groupe Meta soient “indispensables à l’exécution du contrat” liant l’utilisateur au groupe, ce qui rendrait licite le traitement.

Pour la pub en tout cas, “la personnalisation de la publicité par laquelle est financé le réseau social en ligne Facebook ne saurait justifier, en tant qu’intérêt légitime poursuivi par Meta Platforms Ireland, le traitement de données en cause, en l’absence du consentement de la personne concernée”, souligne la Cour.

Les manquements peuvent être sanctionnés de lourdes amendes. En septembre dernier, le régulateur irlandais a infligé une amende record de 405 millions d’euros à Instagram pour des manquements au traitement des données des mineurs.