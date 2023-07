Plus de huit années plus tard, ce samedi 1er juillet 2023, Rudolph "Rudy" Farias IV a été retrouvé à côté d’une église. Il présentait de nombreuses ecchymoses et était inconscient, a expliqué sa mère à ABC13.

Âgé de 25 ans aujourd’hui, le Texan se trouve actuellement à l’hôpital. Personne ne sait encore ce qui lui est arrivé.

À l’époque, "Rudy" souffrait d’anxiété, de dépression et de stress post-traumatique.