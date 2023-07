Mort de Nahel et émeutes en France : une cagnotte en ligne en faveur du policier arrêté fait polémique

En France, alors qu’un pompier de 24 ans est mort dans la nuit de dimanche à lundi en luttant contre des incendies de véhicules, des dons en faveur de la famille du policier qui a tiré sur Nahel font polémique. Et pour cause, alors qu’une cagnotte destinée aux proches de la victime a récolté environ 100.000 euros, deux autres, créées pour soutenir la famille du tireur, dépassent déjà le million d’euros. Ce qui interroge et favorise une fracture toujours plus grande dans la société française, estiment plusieurs politiciens et observateurs de l’Hexagone.