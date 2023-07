Émeutes en France: un pompier de 24 ans meurt à Saint-Denis en luttant contre des incendies de véhicules

157 interpellations, trois blessés parmi les forces de l’ordre

Quelque 157 personnes ont été interpellées dans la nuit de dimanche à lundi lors de la sixième soirée de violences après la mort de Nahel, tué mardi à Nanterre par un policier, selon un bilan rendu public lundi matin par le ministère de l’Intérieur.

Le ministère fait également état de trois blessés parmi les forces de l’ordre et a recensé 352 incendies sur la voie publique et 297 incendies de véhicules. Un poste de police et une caserne de gendarmerie ont été visés.