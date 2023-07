Violences et révolte en France: "point de situation" du gouvernement dimanche soir autour d'Emmanuel Macron (vidéos)

Dans la nuit de samedi à dimanche, le domicile du maire de L'Haÿ-les-Roses (Val-de-Marne) a subi une attaque à la voiture-bélier incendiaire, obligeant sa famille à fuir, ce qui a suscité la condamnation unanime de la classe politique.

La nuit a été marquée en France par de nouvelles émeutes consécutives à la mort de Nahel, tué par un policier à Nanterre lors d'un contrôle routier, mais les autorités ont relevé une décrue des violences, quelques heures après l'enterrement du jeune homme samedi.

Le chef de l'Etat a reporté sa visite d'Etat en Allemagne, qui était prévue de dimanche soir à mardi, pour "pouvoir rester en France ces prochains jours".

Samedi après-midi, il a passé une série d'appels téléphoniques à des maires.

La Première ministre s'est elle rendue dans la nuit de samedi à dimanche à la salle de commandement de la police nationale du ministère de l'Intérieur, qui suit la situation dans la France entière, pour suivre les opérations de maintien de l'ordre.

Puis elle est allée dans la salle de commandement de la préfecture de police de Paris sur l'île de la Cité pour suivre la situation à Paris et en petite couronne.

Une cellule interministérielle de crise (CIC) est activée "en continu" pour suivre la situation et "prendre les décisions nécessaires", selon Matignon.

Visite du gouvernement

La Première ministre Elisabeth Borne ainsi que le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin se rendent dimanche à L'Haÿ-les-Roses (Val-de-Marne) après l'attaque à la voiture-bélier chez le maire de la ville dans la nuit, a indiqué Matignon.

"Après les faits intolérables dont ont été victimes le maire Vincent Jeanbrun et sa famille, la Première ministre se rend à L'Haÿ-les-Roses pour adresser son soutien et réaffirmer sa détermination à mettre fin à ces violences inacceptables", selon un communiqué.

Un appel au rassemblement

Maires et citoyens sont invités lundi à se rassembler sur le parvis de toutes les mairies de France, qui feront sonner leur sirènes, après l'attaque à la voiture-bélier du domicile du maire de L'Haÿ-les-Roses (Val-de-Marne), a annoncé dimanche le président de l'Association des maires de France (AMF).

"L'AMF a décidé d'appeler les élus et la population à se mobiliser, nous on ne baisse pas les bras (...) et à ce titre demain à 12H00 nous avons décidé avec (...) tous les maires de France d'appeler à un rassemblement sur les parvis des mairies, nous ferons sonner les sirènes (...) et nous continuons notre travail au quotidien pour que l'ordre revienne", a déclaré David Lisnard sur TF1.