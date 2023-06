Insolite : le joueur de football coréen Son Heung-min a rajeuni d’un an

Et bien, tout ça, c’est fini. En effet, la loi en vigueur vient d’être modifiée et la Corée a adopté la même manière de comptabiliser les années que la nôtre. Et Son Heung-min, qui affichait encore 31 ans ce mercredi 28 juin, n’en avait plus que 30 ce jeudi. Une méthode nettement plus efficace que n’importe quelle crème de beauté. À noter que la Premier League qui, comme beaucoup d’autres organismes internationaux, ne reconnaît pas l’âge coréen, a toujours pris en compte la date de naissance de Son Heung-min pour calculer son âge.

Autre changement : jusqu’ici, tous les Coréens changeaient d’âge le premier janvier. Et donc, par exemple, un enfant né le 29 décembre 1999, avait déjà deux ans le 1er janvier 2000. Il grandit tellement vite ! Ce système-là est aussi abandonné au profit de “l’âge international”.

L’ancien système encore d’application dans certains cas

Comme le rapporte le Huffington Post, l’ancien système sera encore d’application dans certains cas. L’âge auquel les enfants rentrent à l’école, ainsi que celui auquel les Coréens ont accès à différents produits, comme l’alcool et le tabac, sera encore calculé grâce à l’ancien système.