États-Unis : un chimpanzé émerveillé en voyant le ciel après avoir passé 29 ans un laboratoire (vidéo)

Cette vidéo pour le moins touchante a été réalisée par “Save the chimps”, une association basée en Floride dont le but est justement “d’offrir des soins à vie aux chimpanzés sauvés des laboratoires de recherche, du commerce des animaux de compagnie et de l’industrie du divertissement”.

29 ans, jamais vu la lumière du jour

Et c’est justement dans ce contexte que l’association est venue en aide au singe. Âgée de 29 ans (en captivité, un chimpanzé peut vivre de 50 à 55 ans), Vanille, dont le parcours est détaillé sur le site du refuge, n’avait jamais vu la lumière de jour. Séparée de sa mère à la naissance, elle a passé sa vie dans une cage du laboratoire de recherche de Tuxedo, aux États-Unis, duquel elle a été libérée il y a peu de temps. “Là-bas, les chimpanzés passaient leur vie devant la télé”, explique Dan Matthews, soigneur pour “Save the chimps”.

Sachant que le singe n’avait jamais mis le nez dehors, l’équipe de l’association redoutait la rencontre avec le monde extérieur. Ils ont donc décidé de procéder étape par étape. Après être resté quelque temps en quarantaine, Vanille a été invitée à sortir avec Dwight, un mâle Alpha, avec qui elle a vécu un très beau moment qu’elle n’est visiblement pas près d’oublier.