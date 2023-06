Emeutes en France après la mort du jeune Nahel: Macron dénonce une "instrumentalisation inacceptable" et annonce des moyens supplémentaires

"Face à cela, je condamne avec la plus grande fermeté toutes celles et ceux qui utilisent cette situation et ce moment pour essayer de créer le désordre et d'attaquer nos institutions. Ils portent une responsabilité de fait accablante", a poursuivi M. Macron.

guillement La décision a été prise d'annuler plusieurs évènements festifs et plusieurs rassemblements dans les départements qui sont les plus sensibles

Le président s'est félicité de la réponse "rapide et adaptée" des forces de l'ordre et annoncé que des "moyens supplémentaires" allaient être déployés par le ministère de l'Intérieur.

"La décision a été prise d'annuler plusieurs évènements festifs et plusieurs rassemblements dans les départements qui sont les plus sensibles", a par ailleurs indiqué M. Macron.

Le président de la République a également profité de cette prise de parole pour appeler "tous les parents à la responsabilité" qui, selon lui, doivent garder leurs enfants à la maison.

Il a également dit attendre un "esprit de responsabilité" des grandes plateformes des réseaux sociaux, citant notamment Snapchat et TikTok où s'organisent "des rassemblements violents" et qui suscitent "aussi une forme de mimétisme de la violence, ce qui conduit chez les plus jeunes à une forme de sortie du réel".