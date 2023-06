Un couple de Belges tue un homme de 33 ans en France: ils sont activement recherchés

Toujours d’après nos confrères français, la scène est survenue dans la rue de la Libération. Elle aurait été filmée par un témoin et, sur la vidéo transmise aux gendarmes, on voit le trentenaire en compagnie d’un couple. "Une altercation verbale est intervenue entre ledit couple et la victime. Par la suite, la femme aurait porté des coups de bouteille au mis en cause, puis aurait donné à l’homme un couteau, précise le parquet. L’homme aurait alors porté deux coups de couteau rapides au niveau du torse de la victime. Le couple serait reparti alors à bord de son véhicule."

A l’heure d’écrire ces lignes, la raison de cette altercation n’est pas encore connue. Selon la presse locale, la victime était un homme tranquille, "sans histoire". Ce couple, toujours selon nos confrères, serait de nationalité belge. Il a pris la fuite et est vivement recherché.