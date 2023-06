Privé de récréation, un enfant de 4 ans s’enfuit de son école et parcourt plus d’un kilomètre pour rentrer chez lui

Peu après 15 h 15, l’écolier aurait ouvert l’issue de secours de sa classe. Une fois dans la rue, il a marché le long d’une route pendant plus d’un kilomètre. Alors qu’il allait chercher sa fille aînée au collège, le père l’a découvert avec stupeur près du domicile familial, raconte Sud Ouest.

Stress post-traumatique

Les parents de l’enfant ont immédiatement porté plainte, directement auprès du procureur de la République. "On voudrait que cela ne se reproduise pas. Ce n’est pas possible de laisser son enfant le matin en confiance à l’école et de le retrouver quelques heures plus tard sur le bord de la route. Heureusement, Louis est assez débrouillard", a-t-elle témoigné à Sud Ouest.

Selon le quotidien, les parents n’ont pas été avertis par l’école de la disparition de leur fils. Les gendarmes n’ont pas été alertés non plus. Le petit garçon, bien qu’en bonne santé, souffre d’un trouble de stress post-traumatique, tout comme son père.