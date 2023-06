Des "restes humains présumés" découverts parmi les débris du sous-marin Titan

L'angoisse, le froid et les dauphins: 50 ans après, un rescapé d'un submersible se souvient, "c'était très stressant, très froid"

Un Britannique qui a passé plus de trois jours coincé dans un submersible il y a 50 ans a raconté mercredi à l'AFP l'angoisse et le froid pendant l'attente des secours et son inquiétude pour les cinq disparus près de l'épave du Titanic.