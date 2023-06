La centrale nucléaire de Zaporijjia, un piège à déjouer alors que la contre-offensive ukrainienne n’en est qu’à ses balbutiements

Plan russe

Dans une récente interview au magazine britannique New Statesman, le chef des renseignements ukrainiens Kyrylo Budanov a assuré “la situation n’a jamais été aussi grave qu’aujourd’hui”, expliquant que la Russie aurait déjà planifié une attaque sur la centrale de Zaporijjia. Un plan qui ne nécessiterait pas nécessairement des moyens militaires, par exemple en augmentant la tension sur les lignes d’alimentation électrique de la centrale, prévient-il. Ce dernier en est certain : les bassins de refroidissement de la centrale ont été minés, tout comme des zones situées non loin de quatre des six unités de production. Ces informations n’ont pas été formellement confirmées par l’Agence Internationale de l’Énergie Atomique (AIEA), dont le directeur Rafael de Grossi a été dépêché sur place voilà quelques jours.

”L’AIEA a connaissance de rapports faisant état de mines placées près du bassin de refroidissement. Aucune mine n’a été observée sur le site lors de la visite du directeur général, y compris le bassin de refroidissement”, a indiqué l’agence. “Cependant, l’AIEA est au courant du placement antérieur de mines à l’extérieur du périmètre de l’usine, ce que l’Agence a déjà signalé, ainsi qu’à des endroits particuliers à l’intérieur – dont le personnel de sécurité de l’usine a expliqué qu’ils étaient à des fins défensives”, a précisé l’AIEA en marge de la visite de de Grossi sur le site.

Il n’empêche que les Ukrainiens en sont convaincus, le plan russe a bien été établi et il ne manque, à entendre Budanov, plus qu’un ordre formel pour le mettre à exécution. Le but ? Créer une “zone d’exclusion” pour stopper l’offensive le long du Dniepr et geler la ligne de front vers le sud.

Un écueil sur le champ de bataille

La reprise de la centrale, qui ressemble à un pari pour le moins risqué, est-elle à l’ordre du jour de la contre-offensive en cours ? La réponse semble être positive, malgré le silence du commandement militaire sur les opérations en cours ou à venir. “La désoccupation complète de la centrale de Zaporijjia est une priorité”, a admis le président Zelensky le 22 juin dernier, après s’être entretenu avec des représentants du G7 et du G20, qui auraient également été fournis en preuves par la diplomatie ukrainienne. “Le monde doit savoir ce que l’occupant prépare. Tous ceux qui le savent doivent agir”, a martelé le président ukrainien, alors que le ministre de l’Intérieur a été chargé d’établir un plan de prévention à destination de la population en cas de catastrophe nucléaire.

”Alors que l’infrastructure est aux prises avec des défis liés à l’eau, la situation militaire est devenue de plus en plus tendue, au milieu d’informations faisant état d’une contre-offensive ukrainienne dans la région où se trouve actuellement la centrale sous contrôle russe”, s’était déjà inquiétée l’AIEA après la visite de son directeur sur place. Des opérations qui devraient par ailleurs monter en intensité, a promis le ministre ukrainien de la Défense, Oleksii Reznikov, ce 28 juin, auprès du quotidien Financial Times. “Le gros événement” de cette campagne militaire est à venir, a promis le chef de la Défense : “Et quand cela arrivera, chacun le verra.”