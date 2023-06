France : un requin “mako” de deux mètres s’échoue sur une plage de l’Hérault

L’animal était prisonnier de 30 centimètres d’eau et n’a pu regagner la Méditerranée en vie, malgré l’intervention de plusieurs personnes. “On l’a suivi sur une centaine de mètres, et à chaque fois malheureusement il revenait sur le bord s’échouer”, déclare à ce propos un pêcheur ayant participé à la manœuvre, auprès de nos confrères de Nice-Matin.

Le corps du requin “mako” a finalement été déplacé vers la mer. “On l’a remorqué en haute mer et on l’a lâché. Il a coulé et va rejoindre la chaîne de l’alimentation du milieu marin”, a expliqué à Midi Libre un autre participant.

Le requin “mako” est une espèce rare. Il est connu pour sa grande vitesse et sa dentition bien fournie. S’il n’est pas considéré comme dangereux pour l’homme, il est toutefois déconseillé de l’approcher. “Ce sont des tops prédateurs, ils sont extrêmement importants dans les écosystèmes marins et dans la vie marine, il faut les laisser tranquilles”, confie à Midi Libre le directeur de l’Aire marine.