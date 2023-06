En Italie, une enseignante licenciée après avoir accumulé 20 ans d’absence en 24 ans de carrière

guillement Nous avons tous obtenu des 9 et des 10/10 pour éviter que l’on se plaigne et qu’on la signale auprès de la direction

L’une de ses anciens élèves va plus loin auprès de La Repubblica. “Il n’y a jamais eu de continuité. Elle venait quelques jours et elle prenait un long congé maladie. À la place, on avait des remplaçants ou parfois on nous laissait même finir les cours plus tôt”, avant de poursuivre : “Elle se trompait souvent sur nos noms parce qu’elle ne nous connaissait même pas. Elle ne nous a parlé d’aucun auteur, mais comme par magie, nous avons tous obtenu des 9 et des 10/10 pour éviter que l’on se plaigne et qu’on la signale auprès de la direction.”

Pas de chance pour Cinzia Paolina De Lio, les soupçons des élèves éveillent ceux de la direction, et une inspection est menée. Le verdict sera sans appel : “En 24 ans d’enseignement, elle a été absente pendant 20 ans au total. Elle était totalement absente les dix premières années et pour les 14 autres, elle était en grande partie en congé de maladie, entre 40 et 180 jours par an”, cite Il Corriere della Sera.

L’enseignante est alors remerciée du lycée. Commence ensuite une longue bataille judiciaire en première instance, en appel et jusqu’à la Cour de cassation italienne, qui vient de rendre son verdict définitif.

Plus de 100 justifications différentes

Au total, l’Italienne de 56 ans a rendu plus de 100 justifications différentes, selon La Repubblica, et 67 certificats d’arrêts maladie entre le 1er septembre 2001 et le 30 juin 2021.

Parmi les justificatifs : deux absences pour accidents du travail, 16 autorisations d’absence pour motif personnel, trois interdictions de travail pour protection de la santé, deux congés de maternité et d’allaitement, sept absences pour enfant malade, sept congés parentaux payés, 24 congés et permis pour aider les membres de la famille gravement handicapés, ou encore cinq absences excusées pour participation à des cours de perfectionnement et de formation.

Contactée par La Repubblica, Cinzia Paolina De Lio assure de son côté qu’elle va “reconstituer la vérité des faits de cette histoire absolument unique et surréaliste”.