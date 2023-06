Rébellion de Wagner: Poutine est une “menace pour la Russie”, estime l’opposant Navalny

Depuis son emprisonnement en Russie en janvier 2021, Alexeï Navalny transmet des messages à ses avocats qui sont ensuite publiés en ligne par son équipe.

”Ce n’est pas l’Occident ou l’opposition qui a abattu des hélicoptères russes au-dessus de la Russie. Ce n’est pas le FBK (organisation de M. Navalny, ndlr.) qui a amené la Russie au bord de la guerre civile […] C’est Poutine qui l’a fait personnellement”, a fustigé M. Navalny, principal détracteur du Kremlin.

L’opposant a accusé les partisans du pouvoir russe d’être “prêts à déclencher une guerre de tous contre tous à tout moment” et appelé à une transition post-Poutine qui passerait par des “élections libres”.

Il a aussi assuré, contrairement aux affirmations du Kremlin, que la population n’avait pas soutenu Vladimir Poutine lors de la rébellion de Wagner et qu’il “n’y a pas eu d’unité de la nation autour” du président russe.

”Les dictateurs et l’usurpation du pouvoir mènent toujours au désordre, à la faiblesse de l’État et au chaos”, a-t-il ajouté.

Le militant anticorruption, qui purge déjà une peine de neuf ans de prison pour “fraude”, est visé par un nouveau procès dans lequel il risque 30 ans de prison pour “extrémisme”. Navalny dénonce ces affaires comme étant politiques.

Navalny est régulièrement envoyé en cellule correctionnelle et ne réagit aux événements en Russie qu’après coup.

Selon lui, il est privé de radio en cellule et ne peut parler à d’autres détenus depuis le 1er juin et n’a entendu parler de la mutinerie de Wagner que via ses avocats lors d’une audience pour son nouveau procès, qui se déroule à huis clos.