Le Colisée vandalisé par un touriste gravant deux noms sur un mur : le ministre italien de la Culture scandalisé

Rapidement, l’information a scandalisé de nombreuses personnes, dont le ministre italien de la Culture, Gennaro Sangiuliano, qui a vivement critiqué cette dégradation.

”Je considère qu’il est extrêmement grave, indigne et d’une grande incivilité qu’un touriste dégrade l’un des lieux les plus célèbres du monde, le Colisée, pour y graver le nom de sa petite amie. J’espère que la personne qui a fait cela sera identifiée et punie conformément à nos lois”, explique le ministre sur Twitter.

Alfonsina Russo, directrice du parc archéologique du Colisée, était extrêmement choquée également : “C’est un acte très grave. Je pense qu’il y a un manque d’éducation sur le respect de la mémoire. Nous sommes dans un site de l’Unesco, un site du patrimoine mondial. Nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour retrouver l’auteur de cet acte”.

L’auteur du geste risque une amende de 18 000 euros détaille encore le journal Il Tempo.