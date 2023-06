Sauvé de l’euthanasie, Scooter devient le “chien le plus laid du monde”

Organisé depuis 50 ans, l’événement – dont le principal objectif est de promouvoir l’adoption des cabots au physique ingrat – a ainsi célébré ces animaux de compagnie dont personne ne veut. À commencer par Scooter, un Chinois à crête de 7 ans, le grand gagnant du concours de cette année.

Désigné “le chien le plus moche du monde” en raison de sa queue-de-rat, sa langue pendante et ses pattes mal formées, Scooter a décroché la 1ère place du concours… et les 1.500 dollars qui accompagnent cette récompense. Une belle revanche pour cet animal qui a échappé de peu à l’euthanasie à la naissance.

"C’est un chien extraordinaire”, assure son maître, Linda Elmquist. “Il marche tout le temps sur ses pattes avant et se sert parfois de ses pattes arrière comme d’un trépied."