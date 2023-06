Il y a tellement de particules fines que Montréal est la ville ayant la pire qualité d’air au monde dimanche, selon Iqair, entreprise suisse spécialisée dans l’étude des polluants atmosphériques.

À cause de la fumée, plusieurs activités ont dû être reportées, notamment l’événement Piknic Electronik au parc Jean-Drapeau, l’Ironman de Mont-Tremblant, à une centaine de kilomètres au nord de Montréal, et le relais mixte de la World Triathlon Championship Series dans le Vieux-Port de Montréal.

A woman wears a face mask to protect herself from the smoke caused by the wildfires in Northern Quebec in Montreal, Quebec, on June 25, 2023. Montreal had the worst air quality in the world according to IQ Air. Environment Canada issued a Smog warning because of the smoke and discouraged exercise and spending too long outdoors. Environment Canada also suggested the use of N95 face masks. The smoke is expected to pass by Monday afternoon. (Photo by ANDREJ IVANOV / AFP) ©AFP or licensors

Le port du masque est recommandé et les activités extérieures sont déconseillées jusqu’à lundi. “Le Comité de coordination des mesures d’urgence nous demande de fermer les piscines, les pataugeoires et les plateaux sportifs extérieurs au moins jusqu’à lundi midi”, a écrit sur Twitter Luc Rabouin, maire de l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal à Montréal.

81 feux de forêt sont actifs au Québec, dont 27 considérés comme hors de contrôle. Plusieurs feux ont progressé durant le week-end, à cause du temps sec et des températures élevées. “L’importance de la fumée rend particulièrement difficiles les interventions des avions-citernes et des hélicoptères”, selon la Société de protection des forêts contre le feu du Québec (SOPFEU), qui indique que de la pluie “en quantité significative” est attendue lundi ou mardi sur le nord-ouest de la province.

Sur l’ensemble du pays, le Centre interservices des feux de forêt du Canada (CIFFC) recense 470 feux actifs, dont 244 hors de contrôle.

Le Canada vit une année sans précédent, avec plus de 7,4 millions d’hectares brûlés depuis début janvier.