La rébellion avortée de Wagner a fait trembler le Kremlin

"Marche pour la justice", "rébellion armée", "trahison", "mutinerie", "coup d’État" ou encore "guerre civile" : de nombreux termes ont été utilisés, tant par les principaux acteurs concernés que parmi tous les observateurs, pour décrire le coup de sang d’ Evguéni Prigojine, le bouillonnant patron des mercenaires de Wagner, engagés aux côtés des soldats de l’armée russe sur le front ukrainien.

Menaces

Très critique depuis plusieurs mois à l’égard du commandement militaire de l’armée régulière, et notamment du ministre russe de la Défense Sergeï Choïgou, Prigojine a accusé vendredi soir ce dernier d’être responsable d’attaques aériennes sur certaines positions arrières de Wagner, attaques qui auraient fait "de nombreuses victimes" parmi les membres de Wagner.

Bien décidés à "stopper" Choïgou et "ceux qui ont la responsabilité militaire du pays", tout en se défendant d’organiser "un coup d’État", Prigojine et ses hommes avaient alors entrepris une "marche pour la justice".

Dans une allocution adressée à la nation, et tandis que Wagner était entré en Russie avec " 25 000 " hommes " prêts à mourir ", le président russe Vladimir Poutine avait évoqué " un coup de poignard dans le dos de notre pays et de notre peuple ", qualifiant de "menace mortelle " la "trahison provoquée par les ambitions démesurées et les intérêts personnels" d’Evguéni Prigojine, et assurant que "les traîtres" seront "punis".

Volte-face

Le leader de Wagner avait rétorqué que Poutine se trompait "profondément", affirmant que lui et ses hommes étaient "des patriotes. Personne ne va se rendre à la demande du président, des services de sécurité ou de qui que ce soit", avait-il brandi.

Après avoir occupé dès samedi matin – et " sans résistance" – la ville de Rostov-sur-le-Don, où se situe le quartier général des opérations militaires russes en Ukraine, la colonne de chars et de blindés de Wagner s’étaient engagés sur la route de Moscou, dépassant Voronej et Lipetsk pour, au final, s’arrêter dans la soirée de samedi à 400 kilomètres de la capitale moscovite.

"C’est maintenant le moment où le sang peut couler. Ainsi (...) nos colonnes font demi-tour et nous partons dans la direction opposée rentrer dans les camps, conformément au plan", a finalement annoncé Evguéni Prigojine dans un enregistrement sonore diffusé par son service de presse.

Médiation

Dimanche, le Kremlin annonçait avoir trouvé un accord pour cesser les enquêtes entamées dès le vendredi soir à l’encontre de Prigojine, à la condition que ce dernier parte pour le Bélarus.

Selon Poul Pervogo, porte-parole de la présidence bélarusse, "Evguéni Prigojine a accepté la proposition du président du Bélarus Alexandre Loukachenko (NDLR : proche allié de Vladimir Poutine) d’arrêter les mouvements des hommes armés de la société Wagner et des mesures pour une désescalade des tensions", ajoutant que "ce qui est sur la table actuellement est parfaitement (...) acceptable pour dénouer la situation, avec des garanties de sécurité pour les combattants de Wagner".

Quant aux miliciens de Wagner, "personne ne persécutera" les miliciens, " compte tenu de leurs mérites au front" ukrainien, a assuré Dmitri Peskov, le porte-parole du Kremlin.

Conséquences

Il n’empêche : aux yeux de nombreux analystes, cette crise ne restera pas sans conséquences pour Wagner et son bouillonnant patron.

"Il faut qu’il y en ait. Sinon le message est qu’une force militaire peut ouvertement défier l’État, et d’autres doivent comprendre que l’État russe a effectivement le monopole de la violence à l’intérieur du pays", a réagi Samuel Bendett, du Center for Naval Analyses.