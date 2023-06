L’implosion du sous-marin Titan, près du Titanic, détecté dès dimanche : plusieurs pistes peuvent expliquer le drame

”L’US Navy a analysé les données acoustiques et détecté une anomalie pouvant correspondre à une implosion ou une explosion dans la zone où le Titan opérait quand les communications ont été perdues”, a déclaré un responsable au Wall Street Journal. La marine américaine a immédiatement relayé cette information aux responsables orchestrant les recherches, a précisé une source à CNN, ajoutant que ces éléments avaient permis de circonscrire la zone de fouilles.

De nombreux avions, navires et robots spécialisés de plusieurs pays avaient été mobilisés pendant plusieurs jours pour retrouver les cinq passagers de l’engin, sans succès.

Hamish Harding, Stockton Rush, Paul-Henri Nargeolet, Suleman Dawood et son père Shahzada Dawood se trouvaient à bord du sous-marin Titan. ©AFP or licensors

”Le champ de débris” retrouvé par les robots de recherche près de l’épave mythique, par près de 4.000 mètres de fonds, “est compatible avec une implosion catastrophique” du submersible, a déclaré, de son côté, le contre-amiral John Mauger des garde-côtes américains, lors d’un point de presse à Boston, sur la côte nord-est des États-Unis.

Il a évoqué une “perte catastrophique” de pression à l’origine de l’accident.

Le patron d’OceanGate, l’Américain Stockton Rush, était à bord aux côtés d’un richissime homme d’affaires britannique, Hamish Harding (58 ans), de l’ancien plongeur et militaire de la marine, le Français Paul-Henri Nargeolet (77 ans) – surnommé “M. Titanic” -, et du magnat pakistanais Shahzada Dawood (48 ans) et de son fils Suleman (19 ans) -- tous deux étant aussi Britanniques.

”Ces hommes étaient de véritables explorateurs qui partageaient un esprit d’aventure et une passion profonde pour l’exploration et la protection des océans de la planète”, a salué OceanGate, disant “pleurer la perte de vies humaines”.

Les garde-côtes américains, à la tête d’une équipe de recherche internationale, avaient annoncé à la mi-journée sur Twitter qu’un “champ de débris” avait été localisé par un robot sous-marin téléguidé dans la “zone de recherche près du Titanic”, le célébrissime paquebot de croisière qui avait sombré il y a 111 ans au large des États-Unis et du Canada.

Le contre-amiral américain Mauger a présenté ses “sincères condoléances” aux familles des disparus.

Faiblesse de la structure ? Hublot trop grand ?

Plusieurs pistes peuvent expliquer le drame. “Ce qui peut en être la cause, c’est lorsque la force exercée est supérieure à ce que la coque peut supporter”, explique Dominique Salles, président de l’Association générale des amicales de sous-mariniers (AGASM), au journal Le Parisien. Au fond de l’eau, à la profondeur où il se trouvait, le sous-marin était soumis à une pression énorme de 380 bars. La structure du Titan aurait pu ne pas supporter une telle force, après plusieurs plongées.

“Dans un appareil comme celui-ci, une implosion peut provenir d’une faiblesse de la structure du Titan, composée de titane et de fibre de carbone mais dont on ne sait pas très bien dans quel état elle peut vieillir”, précise encore le vice-Amiral Michel Olhagaray, ancien directeur du Centre des hautes études militaires, à nos confrères.

Une autre interrogation concerne l’énorme hublot de 60 cm, du jamais vu sur un appareil plongeant à 4000 mètres de profondeur. Il a pu être point de fragilité au niveau de sa jonction avec la coque.

L’appareil ne disposant pas de boîte noire, la recherche de la cause exacte de l’implosion risque d’être compliquée pour les équipes dépêchées sur place pour analyser les restes du sous-marin.

Le sous-marin Titan de la firme OceanGate disparu lors du expédition sur l'épave du Titanic avec des touristes. ©AFP

Négligences potentielles

Le Titan, long d’environ 6,5 mètres, avait plongé dimanche et devait refaire surface sept heures plus tard mais le contact avait été perdu moins de deux heures après son départ. L’engin disposait d’une autonomie théorique de 96 heures d’oxygène.

Mercredi, pourtant, il y avait encore de l’espoir.

Des avions P-3 canadiens avaient détecté des bruits sous l’eau, mais leur origine n’avait a priori aucun lien avec le submersible.

Au fil des recherches cette semaine, des informations mettant en cause OceanGate ont été dévoilées sur de possibles négligences techniques de l’appareil de tourisme sous-marin.

Une plainte au civil aux États-Unis en 2018 montre qu’un ex-dirigeant de la compagnie, David Lochridge, avait été licencié après avoir émis de sérieux doutes sur la sûreté du submersible.

Selon cet ancien directeur des opérations marines, un grand hublot à l’avant de l’appareil a été conçu pour résister à la pression subie à 1.300 m de profondeur et non à 4.000 m.

Pour 250.000 dollars la place, les passagers s’étaient engagés dans une exploration des restes de ce qui fut l’une des plus grandes catastrophes maritimes du XXe siècle, avec près de 1.500 morts.

Depuis la découverte de l’épave en 1985, scientifiques, chercheurs de trésors et riches touristes lui rendent visite, entretenant ainsi le mythe.