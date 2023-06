Guerre en Ukraine : l’Union européenne adopte le 11e paquet de sanctions contre la Russie

Un nouvel outil “anti-contournement” doit ainsi permettre à l’UE de restreindre la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation de biens et de technologies vers certains pays tiers dont les juridictions sont considérées comme présentant un risque de contournement, explique la Commission européenne dans un communiqué. Il s’agit d’une mesure de “dernier recours” à utiliser lorsque d’autres mesures individuelles ou de sensibilisation n’ont pas suffi.

Le nouveau train de mesures ajoute 87 nouvelles entités à la liste de celles qui soutiennent directement le complexe militaire et industriel russe dans sa guerre d’agression contre l’Ukraine. Ces entités (entreprises, pays…) sont soumises à des restrictions plus strictes en matière d’exportation de technologies avancées et à “double usage” (civil et militaire). Outre les entreprises russes et iraniennes déjà inscrites sur liste noire, celle-ci comprend désormais des entités enregistrées en Chine, en Ouzbékistan, aux Émirats arabes unis, en Syrie et en Arménie.

La proposition initiale de la Commission avait en particulier identifié huit firmes chinoises accusées de réexporter des biens sensibles vers la Russie. Après discussions avec Pékin, cinq d’entre elles ont été retirées de la liste mais trois firmes basées à Hong Kong restent ciblées, car elles sont russes, a-t-on expliqué de source diplomatique.

Une centaine de personnes et d’organisations supplémentaires ont par ailleurs fait l’objet d’un gel d’avoirs en raison de leur participation à l’effort de guerre russe.

Les nouveaux outils mettront également fin à la possibilité pour l’Allemagne et la Pologne d’importer du pétrole russe par pipeline et cinq chaînes d’information ont été ajoutées à la liste des médias bannis : RT Balkan, Oriental Review, Tsargrad, New Eastern Outlook et Katehon.

Sanctions : la Russie élargit sa liste de responsables européens interdits d’entrée

La Russie a annoncé ce vendredi avoir “considérablement élargi” la liste de responsables européens interdits d’entrée sur son territoire, en réaction aux nouvelles sanctions de Bruxelles à son encontre en lien avec le conflit en Ukraine.

”Nous considérons ces mesures de l’UE comme illégitimes […] En réponse à ces initiatives inamicales, la partie russe a considérablement élargi la liste des représentants des institutions européennes et des pays membres de l’UE” interdits de pénétrer sur le sol russe, a indiqué dans un communiqué le ministère russe des Affaires étrangères.

Sans préciser le nombre de personnes concernées, le ministère russe a indiqué que les responsables visés étaient notamment membres des services de sécurité ou d’institutions politiques ou commerciales européennes, ainsi que des parlementaires européens “faisant la promotion d’un agenda (hostile) envers la Russie”.

”Nous confirmons que toutes les mesures inamicales prises par les pays occidentaux continueront de recevoir une réponse appropriée”, a ajouté la diplomatie russe.

Depuis le lancement de l’offensive russe contre l’Ukraine en février 2022, Moscou a interdit d’entrée en Russie plusieurs centaines de dirigeants, responsables, industriels, journalistes et autres personnes occidentales jugées hostiles.

La dernière annonce intervient en réaction à un nouveau paquet de sanctions annoncé par Bruxelles, le onzième depuis le début du conflit. Ces mesures visent notamment à éviter le contournement des sanctions déjà en place.