Les réserves d'oxygène du sous-marin "Titan" devraient s'épuiser à 13h08

La vaste opération de recherches dans l'Atlantique Nord entre donc ce jeudi 22 juin 2023 dans une phase critique. Les garde-côtes américains s'affichent toujours "optimistes".

Des bruits entendus

"Il faut rester optimistes et garder espoir", a déclaré mercredi un capitaine des garde-côtes américains, Jamie Frederick, lors d'un point presse à Boston.

Les sonars continuent d'entendre un bruit sourd provenant des profondeurs. Mais les garde-côtes ont admis qu'ils ne savaient pas s'il s'agissait des cinq hommes martelant le côté de leur sous-marin ou simplement du bruit de la mer.

Mais "je ne peux pas vous dire ce que sont ces bruits", a indiqué mercredi le capitaine Frederick, après des recherches menées par des véhicules sous-marins télécommandés et un navire de surface équipé d'un sonar.

La zone de recherches en surface s'étend sur 20.000 kilomètres carrés.

Un Américain, un Français, un Britannique et deux Pakistano-Britanniques ont plongé dimanche matin vers les abysses à bord du Titan, submersible conçu pour cinq personnes et long d'environ 6,5 mètres. Il devait refaire surface sept heures plus tard, selon les garde-côtes américains.

Le contact avec l'engin a été perdu moins de deux heures après son départ. Mardi midi, les garde-côtes avaient prévenu qu'il restait "environ 40 heures d'air respirable" à bord.

La sûreté mise en cause

Depuis le début des recherches, dimanche, des détails mettant en cause OceanGate émergent, l'entreprise étant pointée du doigt pour de potentielles négligences dans la sûreté de son appareil de tourisme sous-marin.

Une plainte de 2018 consultée par l'AFP indique qu'un ex-dirigeant de la compagnie, David Lochridge, avait été licencié après avoir émis de sérieux doutes sur la sûreté du submersible.

Selon cet ancien directeur des opérations marines, un hublot à l'avant de l'appareil a été conçu pour résister à la pression subie à 1.300 m de profondeur, et non à 4.000 m.

Le patron d'OceanGate, l'Américain Stockton Rush, est à bord de son Titan.