Grêlons, coulées de boues: les images impressionnantes des violents orages en France (vidéos)

Selon Météo France, un orage supercellulaire a traversé le département aux alentours de 20 heures. La chaîne météo du département a posté sur Twitter quelques images des dégâts causés par son passage. Rafales de pluie, énormes grêlons, rues inondées ou recouvertes de coulées de boue, la tempête a laissé des traces.

19 départements en vigilance orange

Météo-France a placé neuf départements supplémentaires en vigilance orange orages pour la nuit de mercredi à jeudi à partir de 20h, portant le total à dix-neuf, sur une grande diagonale allant du Sud-Ouest au Nord-Est.

La vigilance a été étendue aux Ardennes, à l'Aube, à la Haute-Garonne, au Gers, au Loiret, au Lot, à la Marne, à la Meuse et au Tarn-et-Garonne, après avoir été annoncée dans la matinée pour la Charente, le Cher, la Corrèze, la Creuse, la Dordogne, l'Indre, le Lot-et-Garonne, la Nièvre, la Haute-Vienne et l'Yonne.

En raison des conditions météos, la Fête de la Musique prévue ce mercredi a été totalement annulée en extérieur à Pau, Bourges et Clermont-Ferrand, et partiellement à Bordeaux et Biarritz. En Haute-Vienne et Tarn-et-Garonne, les préfectures ont demandé l'annulation des festivités en plein-air.