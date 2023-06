Un réseau mondial de torture de singes mis au jour dans une enquête de la BBC : “Plus sombre et extrême que nous n’aurions pu l’imaginer”

Tout débute par le témoignage d’une femme. Celle-ci, qui regarde d’innocentes images de singes sur YouTube après sa journée de boulot durant la période du Covid, fini par se voir proposer de plus en plus de vidéos sur ces animaux par la plate-forme. Les recommandations de vidéos tournent ensuite au plus grotesque, avec des singes déguisés en bébés ou forcés à effectuer certaines tâches non naturelles.

”L’algorithme lui a ensuite présenté des vidéos de singes giflés et aspergés d’eau”, précise la BBC. Elle signale ces vidéos, comme enfreignant les conditions d’utilisation de YouTube, mais aucune mesure ne semble prise. Les vidéos continuaient de défiler. Jusqu’à une première vidéo de torture.

Ce n’est pas la seule disponible sur le site. Dans les commentaires des vidéos, émerge une communauté malsaine, imaginant les pires supplices à infliger. Après YouTube, où tout semble avoir commencé, c’est via la messagerie Telegram que vont se retrouver les pires tordus pour s’échanger des images.

La BBC a réussi à infiltrer un groupe privé et découvre “un monde caché plus sombre et plus extrême que nous n’aurions pu l’imaginer”. La chaîne se refuse même à décrire certaines choses, tant les vidéos sont insupportables.

Dans un extrait diffusé ci-dessous, filmé en caméra cachée, on voit un Indonésien se vanter d’attraper les singes par la queue et les balancer contre le mur lorsqu’il est en colère. Le tout entrecoupé de rires satisfaits lorsqu’il imagine les pauvres animaux la bouche pleine de sang. “C’est tellement cool”, dit-il. Il propose même au journaliste infiltré de venir tourner une vidéo avec lui le lendemain s’il le souhaite.

”Les vidéos de torture de singes sont toujours facilement accessibles sur Telegram et maintenant sur Facebook”, écrit encore la BBC, qui a récemment trouvé des dizaines de groupes partageant des contenus extrêmes, certains comptants plus de 1 000 membres.

Contactés, Facebook a indiqué qu’il avait supprimé les groupes portés à son attention, YouTube affirme “travailler dur pour supprimer rapidement les contenus violents”, tandis que Telegram a déclaré qu’il s’engageait à protéger la vie privée des utilisateurs et la liberté d’expression, ajoutant que ses modérateurs ne pouvaient pas patrouiller de manière proactive dans les groupes privés.

”Au moins 20 personnes font désormais l’objet d’une enquête au niveau mondial, dont trois femmes vivant au Royaume-Uni qui ont été arrêtées par la police l’année dernière et relâchées dans le cadre d’une enquête. Un homme de l’État américain de l’Oregon a été inculpé la semaine dernière”, précise encore la BBC.

Le reportage complet de la BBC est disponible sur YouTube