Un "nageur professionnel" porté disparu lors d'une traversée de la Manche

"Informé" dans la journée de cette disparition au large du cap Gris-Nez, le centre opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) Gris-Nez a rapidement engagé deux hélicoptères militaires français et belge, un patrouilleur de la Marine nationale, une vedette côtière de la Gendarmerie, et un canot des sauveteurs en mer (SNSM), détaille dans un communiqué la préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord (Premar).