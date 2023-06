Le sous-marin porté disparu en visitant le Titanic posait déjà des questions de sécurité lors d’un reportage l’an dernier

Il y note notamment que le sous-marin, baptisé Titan, se distingue par sa structure en fibre de carbone, recouverte à chaque extrémité d’un dôme en titane. Mais certaines pièces semblent plus basiques, comme cette manette de jeu vidéo utilisée pour piloter l’engin ou encore des pièces rudimentaires assemblées çà et là, faisant très “improvisé”, note le journaliste.

Contrairement à un sous-marin autonome, le vaisseau doit être lancé à partir d’un navire-mère et y retourne après la plongée. Une fois sous l’eau, le GPS est inutilisable et c’est donc le navire en surface qui guide le sous-marin. Lors de la plongée de 2022, rapportée par CBS, les communications ont été rompues et le sous-marin est resté injoignable pendant 2 heures et demie, sans jamais parvenir à localiser l’épave du Titanic, a expliqué Pogue.

Pour rejoindre l’expédition, ce dernier avait dû signer la décharge suivante : “Ce navire expérimental n’a pas été approuvé ni certifié par une autorité réglementaire et pourrait entraîner des blessures physiques, un traumatisme émotionnel ou la mort”.

Bien que le site web d’OceanGate affirme que les expéditions se dérouleront dans le respect des directives de l’Administration nationale des océans et de l’atmosphère (NOAA), aucune preuve de validation ou d’approbation réglementaire concernant le sous-marin n’a été fournie.

L’entreprise responsable de l’expédition avait effectué ses premières plongées sur l’épave du Titanic en 2021, puis de nouveau en 2022. Elle y est revenue cet été dans le cadre de ses projets visant à “documenter régulièrement le Titanic et son processus de dégradation”, comme l’indique son site internet.

Les cinq personnes actuellement portées disparues à son bord se rendaient dans une région reculée de l’océan Atlantique, au large de l’Amérique du Nord, pour visiter l’épave du célèbre bateau, le plus grand paquebot du monde au moment de sa mise à l’eau, qui a fait naufrage en 1912 après avoir percuté un iceberg.