La France interdit une grande manifestation d'opposants iraniens : ceux-ci entendent porter plainte

"Troubles à l'ordre public"

Dans un contexte géopolitique tendu, vu les questions de sécurité qui se posent, le projet de manifestation a été dûment signalé aux autorités françaises, qui l'ont désapprouvé. "Les services de la préfecture de Police ont reçu une déclaration de manifestation pour le samedi 1er juillet prochain, avec un rassemblement place Vauban, au nom du Comité organisateur de la manifestation du 1er juillet à Paris. Le préfet de Police n'a pas souhaité donner une suite favorable à cette manifestation, susceptible de générer des troubles à l'ordre public en raison du contexte géopolitique", écrivent auprès de l'Avenir le cabinet du ministre de l'Intérieur français, de concert avec la préfecture de police de Paris. "Le préfet de Police a fait connaître sa position au déclarant par courrier. Par ailleurs, le risque terroriste n'étant pas à négliger, la tenue d'une telle manifestation rendrait sa sécurisation mais également la sécurité des invités sensibles extrêmement complexes", est-il précisé.

Par voie de communiqué, le CNRI, déjà échaudé par la libération, par la Belgique, d'Assadollah Assadi, dignitaire iranien ayant fomenté la tentative d'attentat de Villepinte en 2018, a fait savoir lundi soit qu'il n'en restera pas là. "Interdire la manifestation des Iraniens est un marchandage honteux contre la démocratie, la liberté d'expression et la liberté de réunion, et revient à céder au chantage et à la prise d'otages exercés par le fascisme religieux au pouvoir en Iran ; un régime qui se maintient après le soulèvement des 9 derniers mois en s'appuyant uniquement sur une vague d'exécutions. Ce régime a exécuté plus de 200 personnes depuis le début mai", écrivent les opposants en exil.

Otages Français

Ceux-ci craignaient une telle interdiction depuis la longue discussion entre le président français Emmanuel Macron et le président iranien Ebrahim Raïssi le 10 juin dernier, alors que quatre otages français croupissent dans les geôles du régime. Les locaux du CNRI en banlieue parisienne avaient par ailleurs été ciblés dans les jours précédents (coups de feu et tentative d'incendie) et il ne fait pas de doutes, selon le CNRI, que l'Iran se trouve derrière ces intimidations.

"La pression du régime clérical sur la France pour qu'elle applique cette interdiction montre que la dictature religieuse craint l’accueil populaire dont bénéficient les Moudjahidine du peuple d'Iran et leur rôle clé dans le soulèvement. Cette pression trahit aussi la crainte des mollahs de voir à plusieurs milliers de kilomètres de l'Iran une manifestation de l’alternative démocratique que constitue le Conseil national de la Résistance iranienne", estime le CNRI, qui annonce vouloir "utiliser tous les moyens légaux et politiques contre cette interdiction illégale", et entend par ailleurs porter plainte.