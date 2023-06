Alexander de Croo était au courant que des visas allaient être délivrés aux Iraniens

Soutien sans failles

En attendant, le Premier ministre soutient plus que jamais sa ministre : "Il faut mettre les responsabilités politiques là où elles sont. Malgré un avis négatif, Bruxelles a quand même choisi de les inviter et même de payer leur séjour. La responsabilité se trouve à ce niveau”, déclarait-il ce lundi au micro de VTM. Avant de mettre en avant le succès de l’opération Blackstone, qui a permis la libération d’Olivier Vandecasteele. "Soyons clairs : j’ai négocié durant un an avec l’Iran pour libérer un innocent belge et j’ai finalement obtenu quatre libérations. Notre avis sur l’Iran est très clair, et j’ai fait cela avec Hadja Lahbib. Son avis sur la question est très clair”, a-t-il ajouté.