Une cigogne coince son bec dans une canette Coca-Cola: “Ses jours sont comptés”, la marque appelée à agir (vidéo)

L’image parle d’elle-même. Le 12 juin dernier, un agriculteur français publie une vidéo dans laquelle on aperçoit des cigognes sur son champ de Charmoille (région Bourgogne-Franche-Comté). Seulement, l’une d’entre elles a le bec coincé… dans une canette de Coca-Cola. “Je n’arrive même pas à la choper, on ne peut rien faire. Elle ne peut plus bouffer, plus boire”, explique-t-il dans sa vidéo.