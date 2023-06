Un surfeur découvre une Rolex à 20.000 euros au fond de l’océan, la montre fonctionnait encore

Matt a l’habitude de surfer à Noosa, sur la côte Est australienne. Surfeur passionné et conscient de l’enjeu climatique, il fait également du snorkeling, une forme de plongée, afin de contempler les fonds marins… et les nettoyer par la même occasion.

Mais dernièrement, au milieu des plastiques, débris de filets et autres morceaux de planches de surf, l’Australien a découvert… une Rolex Submariner. Le bracelet de la montre était coincé sous un rocher. Celle-ci se trouvait dans le fond marin depuis un certain temps, à en juger par l’usure du verre et les concrétions qui recouvraient en partie l’objet.

Au départ, Matt Cuddihy pense qu’il s’agit d’une contrefaçon. Mais, après expertise, il s’agissait bien une Submariner Réf. 5513, la montre spéciale plongée de la marque de luxe. Et, plus impressionnant encore, l’objet fonctionnait encore parfaitement !

L’Australien a donc entamé un grand nettoyage de sa précieuse trouvaille, ôtant la plupart du sel, du sable et des concrétions qui s’étaient accumulés. Seule la couronne était bloquée, ce qui empêche à son utilisateur de régler l’heure.

Le surfeur fait maintenant face à un dilemme : doit-il aller la faire réparer en atelier, ou la conserver en l’état, ce qui en ferait un objet unique au monde ?

En attendant, sa main chanceuse a de quoi faire des jaloux. Sur les sites de revente de montres, la Rolex Submariner Réf.5513 est estimée entre 15.000 et 20.000 euros…