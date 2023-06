Équateur : “Ressuscitée” après avoir été déclarée morte, une vieille dame meurt pour la deuxième fois quelques jours plus tard

Avec sa “main gauche, elle frappait les parois et sa main tremblait”, avait déclaré son fils, Gilbert Balberan, dans une autre vidéo.

“Ressuscitée”, comme le qualifiaient les médias locaux, l’Équatorienne avait ainsi surpris tout le monde, à commencer par hôpital public de la ville côtière de Babahoyo (sud-ouest) où elle avait été déclarée morte. Selon le ministère de la Santé, Bella Montoya avait été hospitalisée pour un accident vasculaire cérébral présumé et “a subi un arrêt cardio-respiratoire sans réagir aux manœuvres de réanimation, à la suite de quoi le médecin de garde a confirmé son décès”.

“Sous oxygène” et “sous surveillance permanente” mais “stable” depuis son retour à la vie, la septuagénaire n’a toutefois pas profité très longtemps de la deuxième chance qui s’offrait à elle. Et pour cause, ses proches ont confirmé qu’elle était bel et bien décédée ce vendredi 16 juin 2023 des suites de “l’accident vasculaire cérébral ischémique” dont elle avait souffert.

“Cette fois, ma mère est vraiment morte”, a reconnu son fils Gilber Balberan dans le quotidien “El Universo”. “Ma vie ne sera plus jamais la même. ”

En attendant qu’une autopsie précise les circonstances exactes de cette “deuxième” mort, l’hypothèse selon laquelle la vieille dame n’aurait pas survécu à l’injection de formaldéhyde faite pour conserver le corps post-mortem gagne en popularité auprès d’une partie des proches. Ce qui pousse son fils unique à promettre de ne “pas en rester là”.

La semaine dernière, soit quelques avant le vrai décès de Bella Montoya, sa sœur avait déposé plainte afin de déterminer qui avait déclaré à tort sa mort. Selon la presse équatorienne, le “premier” avis de décès n’avait pas été confirmé par des machines comme l’exige la loi. Et ce, en raison d’une panne d’électricité qui avait frappé la région le 9 juin.