Lors d’une compétition réunissant la crème mondiale des “cubeurs” le dimanche 11 juin à Long Beach, ce jeune Californien de 21 ans a résolu un Rubik’s Cube 3x3x3 en seulement 3,13 secondes, dépassant le précédent record établi en 3,47 secondes par le Chinois Yusheng Du.

Officialisée depuis le 14 juin par le Livre Guinness des records, cette prouesse a subjugué les autres participants au concours, entraînant des acclamations et des applaudissements nourris dans la salle.

Si cet accomplissement peut sembler exceptionnel pour le commun des mortels, cela devient de plus en plus la routine pour Max Park, véritable maître du “speedcubing”. Et pour cause, il détient déjà plusieurs records mondiaux sur d’autres dimensions de cubes : le 4x4x4, le 5x5x5, le 6x6x6, le 7x7x7 mais aussi… le 3x3x3 à une seule main.

Une forme de thérapie contre l'autisme

Ces exploits sont d’autant plus remarquables que le jeune Californien a été diagnostiqué autiste dès l’âge de 2 ans. Utilisés comme sorte de thérapie, ces cubes aux multiples facettes colorées ont changé la vie de Max, selon ses parents.

”En tant que parents d’un enfant autiste, nous avons vu de nos propres yeux à quel point le cubing a changé la vie de Max pour son développement personnel. Nous espérons que cela encouragera une meilleure acceptation, compréhension et appréciation des talents au sein de la communauté autiste”, ont-ils déclaré dans un communiqué relayé par USA Today.