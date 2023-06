Puissante tornade au Texas: au moins trois morts et une centaine de blessés

Des alertes sont en vigueur dans certaines parties du Colorado, de l'Oklahoma, de l'Arkansas et de la Floride.

Une puissante tornade a frappé jeudi Perryton, une ville du Texas. Des images de drone montrent plusieurs bâtiments, dont des mobil-home détruits ou endommagés, des arbres déracinés et des véhicules renversés dans cette ville située dans le sud du pays et qui compte 8.000 habitants.

Le chef des pompiers de Perryton, Paul Dutcher, a déclaré à ABC News que trois personnes étaient mortes et qu'environ 100 autres personnes ont été soignées dans des hôpitaux locaux avec des blessures mineures à graves. Certains patients ont été transférés dans des centres de traumatologie, a-t-il précisé.

Dans un communiqué, le gouverneur Greg Abbott a déclaré que "le Texas est en train de déployer rapidement des équipes d'intervention d'urgence (...) pour fournir tout le soutien et l'assistance nécessaires afin de protéger les Texans et aider les personnes touchées par les tornades à Perryton", y compris les équipes de recherche et de sauvetage, le personnel médical et les équipes déployées pour rétablir l'électricité et l'eau.

Le chasseur d'orages Brian Emfinger, qui a filmé la tornade avec un drone, a assuré que les dégâts étaient "considérables", notamment dans la partie industrielle de la ville.