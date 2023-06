Naufrage en Grèce: selon certains rapports, une centaine d’enfants se trouvaient dans la cale du bateau

Selon la communication officielle des gardes-côtes, le nombre de personnes à bord n'était pas aussi élevé que ce que certains affirment. «Il s'agit d'un bateau de 25 mètres. Le nombre de 700 passagers est exagéré, nous avons des témoignages de survivants de 300 passagers, 400, 500 et plus, jusqu'à deux fois ce nombre dans les témoignages. En tout cas, le nombre de personnes disparues est élevé», a déclaré ce vendredi matin, dans l'émission "Good morning Greece" d'ANT1, le porte-parole de la Garde côtière, faisant référence aux estimations selon lesquelles il pourrait y avoir plus de 500 personnes disparues lors du naufrage à Pylos. Selon certaines informations recueillies par la chaîne de télévision nationale grecque ERT, le capitaine du bateau de pêche s'est noyé.

Des hommes transportent des sacs contenant des corps d'un navire des garde-côtes vers un camion réfrigéré dans le port de Kalamata, en Grèce, le 14 juin 2023. ©AFP or licensors

Les gardes-côtes ont-ils lancé une corde au bateau ?

M. Siakantaris, porte-parole du gouvernement, s’est exprimé à la télévision grecque, en réponse à une question sur les déclarations des réfugiés, que «les garde-côtes n'ont pas donné de corde d'approche». Depuis le naufrage, beaucoup de questions restent sans réponse autour des contacts entre les personnes présentes sur le bateau et les gardes-côtes grecs. Ont-ils lancé une corde au bateau? Cette corde a-t-elle été rejetée par les personnes à bord? C’est la version avancée par le gouvernement grec. «Les gardes-côtes n'ont pas donné de corde d'approche. Aucune corde n'a été donnée. Une corde, qui n'était pas une corde de remorquage, aurait également été utilisée pendant quelques minutes par les garde-côtes lorsqu'ils s'approchaient à distance. Elle a ensuite été prise par les passagers à bord du navire de pêche pendant quelques minutes. Ils l'ont ensuite jetée par-dessus bord et ont poursuivi leur route». M. Siakantaris confirme donc qu’un contact direct s’est déroulé entre les gardes-côtes et les personnes présentes sur le bateau. «Il n'y avait pas de corde d'amarrage. C'était une corde pour se stabiliser, pour s'approcher, pour voir s'ils voulaient de l'aide. Ils l'ont refusée en disant "Pas d'aide... Aller en Italie" et ont continué leur route».

Mais dans cette interview, le porte-parole du gouvernement contredit ce que le porte-parole des garde-côtes a affirmé quelques heures auparavant dans une interview accordée à ERT, ce qui n’a pas manqué d'être remarqué par les médias grecs. «Il n'y a jamais eu de procédure d'amarrage du navire. La seule chose qui se rapproche de ce que les médias (Kathimerini) ont rapporté à propos de la corde est ce que le navire marchand a jeté en guise de nourriture», avait affirmé M. Alexiou, porte-parole des gardes-côtes.

Des personnes emportent un survivant après le naufrage d'un bateau transportant des dizaines de migrants dans les eaux internationales de la mer Ionienne, dans le port de la ville de Kalamata, le 14 juin 2023. ©AFP or licensors

Des drames récurrents

Ce n’est évidemment pas la première fois que de tels drames se produisent sur les côtes de la Méditerranée, mais cet incident est l’un des plus importants. «Ces décès ne sont tragiquement pas inattendus. Les États membres ont déployé des efforts extraordinaires pour fermer toutes les voies d'accès aux enfants et à leurs familles en quête de sécurité en Europe. Souvent, leur seule option est d'entreprendre des voyages dangereux en bateau, et des tragédies comme ce naufrage en sont le résultat inévitable et mortel.»