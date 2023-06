Les noctambules meurent plus jeunes, s'ils boivent et s'ils fument

Cette étude britannique, la première à explorer le risque de mortalité, n'avait pas pris en compte des facteurs comme l'alcool, qui pourraient être en cause dans ces décès prématurés.

Des chercheurs ont voulu en savoir plus et leurs travaux ont été relus par des pairs et publiés dans la revue spécialisée Chronobiology International.

Ils ont suivi près de 24.000 jumeaux de même sexe, en Finlande cette fois, auxquels on avait demandé en 1981 d'indiquer s'ils étaient des personnes du matin ou du soir. Un tiers s'est décrit comme plutôt du soir, 10% comme vraiment du soir, et les autres étaient du matin.

Les couche-tard tendaient à être plus jeunes, mais aussi à boire et à fumer davantage que les autres. Lorsque les chercheurs ont repris ces données, en 2018, plus de 8.700 des jumeaux étaient décédés.

Sur ces 37 années, les chercheurs ont ainsi estimé que les véritables "oiseaux de nuit" avaient un risque de décès de 9% supérieur aux autres. Une différence "principalement due au tabac et à l'alcool", selon eux: les noctambules ne fumant pas et buvant peu ne montraient pas de risque accru de mourir plus précocement que les lève-tôt.