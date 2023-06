Les drogues toujours plus faciles d'accès en Europe, s'inquiète un rapport

"Je résumerai cette situation ainsi: +Everywhere, Everything, Everyone+ (Partout, tout, tous, NDLR). Les drogues illicites classiques sont désormais largement accessibles tandis que de nouvelles substances à forte teneur en principe actif continuent d'apparaître", analyse le Belge Alexis Goosdeel, le directeur de l'observatoire, cité dans un communiqué.