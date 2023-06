Elle remporte 5 millions d’euros à la loterie… grâce à une erreur de date et un changement de dernière minute

Toutefois, elle a fait une petite erreur en validant ses grilles puisqu’elle avait complété celles pour le tirage du lundi suivant… au lieu de celles du samedi. Se rendant compte de sa bourde, elle valide de nouvelles grilles pour la bonne date et sans changer les numéros, à un détail près : elle remplace le 45 par le 34, qui est l’année de naissance de son père.

Finalement, c’est grâce à cette erreur et à ce changement de dernière minute que sa vie bascule lors du tirage. Au fur et à mesure que les numéros tombent, elle se rend compte qu’il s’agit des siens : 6, 9, 25, 34, 43 et le numéro Chance, le 5. Pas de doute, elle est désormais millionnaire !

Avec ses gains, cette dame très chanceuse va pouvoir réaliser son rêve d’aller vivre dans le bassin d’Arcachon, en Gironde, comme le rapporte le site Tirage-Gagnant.

Ce n'est pas la première fois que ce genre d'histoire a lieu chez nos voisins français. En janvier dernier un autre joueur qui s'était également trompé de jour dans son tirage a décroché 17 millions d'euros.