Barrage détruit et réservoir vidé en Ukraine : des photos satellite avant/après édifiantes, des crânes de la seconde guerre mondiale mis au jour ?

Un véritable désastre écologique et humain qui a causé le déversement de trombes d’eau sur plusieurs dizaines de localités voisines du Dniepr, forçant à l’évacuation de milliers d’habitants en aval du fleuve.

En amont, par contre, le niveau d’eau a drastiquement chuté et des dizaines de milliers de personnes se sont retrouvées sans eau courante. Mais ce qui inquiète le plus les observateurs, c’est la centrale nucléaire de Zaporijjia. Et pour cause, le réservoir d’eau sert à refroidir les 6 réacteurs de la plus grande centrale nucléaire d’Europe, sous contrôle russe depuis le début de la guerre en Ukraine.

Le chef de l’Agence internationale pour l’énergie atomique Rafael Grossi s’est d’ailleurs rendu sur place ce jeudi 15 juin afin de déterminer si les installations avaient été mises en danger par la destruction du barrage. Selon lui, la situation est “grave mais en cours de stabilisation” et la centrale dispose de “suffisamment d’eau”.

Fond vaseux et rives asséchées en amont

Sur les clichés fournis par le satellite européen Sentinel-2 L2A, on peut très bien voir la forte baisse du niveau des eaux et l’assèchement des rives dans le réservoir de Kakhovka entre le 24 mai et le 13 juin. On devine désormais le fond du fleuve, qui a laissé place à des vasières. Et ce, notamment autour de la centrale de Zaporijjia, situé sur la droite de l’image.

Même chose concernant le barrage hydro-électrique de Kakhovka, là où a eu lieu l’explosion le mardi 6 juin. Outre le barrage éventré au centre, on remarque l’assèchement des rives en amont du barrage entre le 24 mai et le 15 juin.

Des ossements datant de la seconde guerre mondiale ?

Suite à cette baisse drastique du niveau de l’eau, des traces du passé remontent aujourd’hui à la surface. En plus des armes et les munitions retrouvées au fond du fleuve, des ossements humains auraient été découverts dans la vase. Dans des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux, on peut ainsi voir des crânes humains, dont un équipé d’un casque étrangement semblable à ceux que portaient les soldats de la Wehrmacht.

Bien que ces images n’aient pas encore pu être identifiées de manière indépendante, des historiens ont confié à nos confrères du Guardian qu’il pourrait s’agir de restes de soldats morts pendant la grande bataille du Dniepr, en 1943. Ce terrible affrontement avait mis aux prises environ 2,6 millions de soldats soviétiques et plus d’un million de soldats allemands.